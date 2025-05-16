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Пять общественных территорий благоустроят в Иркутске: работы уже начались

В Иркутске начались мероприятия по благоустройству территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году работы состоятся на пяти пространствах, сообщает пресс-служба мэрии.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Специалисты будут трудиться на пяти объектах: территория танка «Иркутский комсомолец», площадь Декабристов, парк «Комсомольский» (4 этап), Аллея «Здоровья» на улице Розы Люксембург и северная часть острова Юность.

На площади Декабристов и у танка «Иркутский комсомолец» приступили к демонтажу плитки. На Аллее «Здоровья» убирают старые покрытия и бордюры, выполняют валку сухих и аварийных деревьев.

В парке «Комсомольский» предусмотрено восстановление ограждения по периметру, в том числе монтаж недостающих секций. Сейчас рабочие зачищают металлические элементы под покраску. Кроме того, в рамках данного этапа продолжат устройство дорожек и их асфальтирование.

На остров Юность уже завезли арматуру, которая необходима для устройства площадки в виде палубы. На ней разместят открытую террасу для зрителей, металлическую мачту и парус. Здесь же установят стенды с информацией по истории иркутского флота.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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