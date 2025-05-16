Госдума одобрила поэтапное внедрение цифрового рубля

Нижняя палата парламента рассмотрит документ 20 мая. Об этом пишет газета «Известия».

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о введении цифрового рубля как третьей формы национальной валюты. Планируется, что нижняя палата парламента рассмотрит документ уже 20 мая.

Цифровой рубль, выпускаемый Центробанком, призван упростить финансовые операции, снизить их стоимость и создать независимую от иностранных систем платежную инфраструктуру. По данным ЦБ, технологическая готовность к внедрению новой формы валюты уже достигнута – в пилотном проекте участвуют 15 крупнейших банков страны.

Эксперты отмечают, что массовое использование цифрового рубля начнется после завершения тестирования и согласования экономической модели с банками. Ожидается, что новая валюта позволит совершать бесплатные переводы и ускорит платежи, хотя для бизнеса переход на новую систему может потребовать значительных инвестиций в инфраструктуру.