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68% иркутян поддерживают сокращенный рабочий день для женщин

Инициативу выдвинул депутат Госдумы. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Большинство жителей Иркутска (68%) одобряют инициативу депутата Госдумы Игоря Антропенко о сокращении рабочего дня для женщин на один час без уменьшения зарплаты. Женщины поддерживают эту идею активнее мужчин – 81% против 51%.

17% респондентов выступили против, аргументируя это принципом равноправия, а 15% затруднились с ответом. Поддержка инициативы растет с возрастом: среди молодежи до 35 лет ее одобряют 63%, а среди горожан старше 45 лет – уже 70%. Опрос также выявил опасения, что такая мера может снизить конкурентоспособность женщин на рынке труда.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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