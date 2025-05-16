Более 10 тысяч школьников из 51 страны соревнуются в Международной ИТ-Олимпиаде, проходящей в России

На Международной ИТ-Олимпиаде, которая проходит в России и продлится до 2 июня, завершились индивидуальный и командный онлайн-этапы. В состязаниях участвуют 10,5 тыс. школьников из 51 страны. Больше всего участников — из России, Шри-Ланки и Беларуси. В десятку также вошли Куба, Мозамбик, Таджикистан, Казахстан, Китай, Таиланд и Узбекистан. 38,4% ИТ-олимпийцев — девочки.

На индивидуальном этапе старшеклассники решали задачи по 9 направлениям: криптография, форензика, веб-безопасность, реверс-инжиниринг, искусственный интеллект, теория информационной безопасности, основы математической логики, основы алгоритмизации и программирования, социальная инженерия. Задания подготовили эксперты по искусственному интеллекту и информационной безопасности Международной школы программирования и математики «Алгоритмика» — технологического партнёра Олимпиады. Задачи, инструкции и необходимый инструментарий размещались в личных кабинетах участников на образовательной платформе школы. Ряд заданий этапа имитировал настоящие сайты с уязвимостями — участникам нужно было их «взломать», обойти защиту, извлечь флаг. Другие предоставлялись в виде Python-шаблонов, которые нужно было доработать, а затем протестировать в браузере. На каждом шаге школьникам были доступны поддержка, подсказки и инструкции. Это дало возможность попробовать свои силы как опытным участникам, так и ребятам, которые ранее не участвовали в подобных соревнованиях.

«На индивидуальном этапе мы делали то, что у нас получалось. Знаний было немного, но с помощью материалов платформы мы учились и проводили исследования. Решили большинство заданий, перешли в следующий этап как команда. Хотя мы новички и продолжаем развиваться на полученных материалах, планируем сделать всё возможное для победы», — Рейниер Гарсия Монтес де Ока, участник Международной ИТ-Олимпиады, Куба.

«Олимпиада довольно необычная, первый тур охватывал разные области из информатики. Какие-то задачи решались сразу, над многими приходилось думать дольше. Организация, платформа олимпиады — всё удобно и понятно, нужные данные приходили вовремя. У меня есть опыт в олимпиадном программировании, но эта олимпиада направлена на информационную безопасность, с которой я сталкивался реже, именно это я ждал, и ожидания оправдались. Многие задания требовали особых, узконаправленных знаний, они и были наиболее трудными, отдельно стоит выделить задания с поиском на специально созданных сайтах, они были интересными», — Егор Воронков, участник Международной ИТ-Олимпиады, Россия.

40% участников справились со всеми заданиями. В личном зачёте лучше всего проявили себя конкурсанты из России, Кубы, Беларуси, Китая, Туркмении, Таиланда, Алжира и Таджикистана. Задачи по математической логике верно решили 75% ребят, по теории информационной безопасности — 74%, по основам алгоритмизации и программирования — 73%. Сложнее всего дались социальная инженерия (32%) и реверс-инжиниринг (36%).

С 23 по 25 апреля состоялся командный этап: ребятам нужно было создать собственную команду либо вступить в уже существующую. В итоге сформировалось 127 команд. Организаторы подготовили 20 комплексных заданий в 6 категориях: анализ сетевого трафика, машинное обучение, разведка по открытым источникам (OSINT), реверс-инжиниринг, языки программирования, эксплуатация веб-уязвимостей. По итогам этапа в финал прошли 36 команд из России, Кубы, Таиланда, Туркменистана, Китая, Индии, Таджикистана, Шри-Ланки, Мозамбика.

Финальный очный этап олимпиады, в котором примут участие лучшие команды, состоится с 30 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде, а награждение победителей пройдёт на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Международная ИТ-Олимпиада проходит при поддержке Правительства РФ. Организатор — правительство Нижегородской области. Сбер — генеральный партнёр. Международная школа программирования и математики «Алгоритмика» — технологический партнёр. Сайт олимпиады.