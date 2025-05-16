Переговоры в Стамбуле: Украина, США и Турция обсуждают пути решения

В Стамбуле начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Турцией. В переговорах участвуют госсекретарь США Марко Рубио, главы МИД Украины и Турции Андрей Сибига и Хакан Фидан, а также глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Ожидается, что после встречи представителей этих стран состоятся прямые переговоры между Москвой и Киевом, сообщает РБК.

Согласно информации от «РИА Новости» и ТАСС, вторая встреча запланирована на полдень в президентском офисе во дворце Долмабахче, где США будет представлять директор по планированию политики Госдепа Майкл Энтон. Ранее украинская делегация провела переговоры с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

Инициативу о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле предложил президент России Владимир Путин. Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина на встрече, однако в Кремле участие Путина исключили.

15 мая в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Владимир Зеленский посетил Анкару для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего направил украинскую переговорную группу во главе с министром обороны Рустемом Умеровым в Стамбул. Сам Зеленский от участия в переговорах отказался, и встречу перенесли на 16 мая.