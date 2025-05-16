Россия против участия США: переговоры с Украиной в Стамбуле

Россия против участия США в переговорах с Украиной. В пятницу в Стамбуле планируются прямые переговоры между российской и украинской делегациями, где представитель Турции выступит с приветственным словом. Источник, знакомый с организацией переговоров, сообщил "Интерфаксу", что после приветствия представитель Турции должен покинуть переговорную комнату.

Российская делегация выразила несогласие с присутствием американских представителей на этих переговорах. Прямые переговоры между Россией и Украиной должны были начаться в президентском дворце Долмабахче в четверг, 15 мая, но не состоялись.

Поздно вечером накануне глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил российским журналистам: "Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу".