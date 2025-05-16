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Майские праздники: спрос на поездки по России вырос на 40%

Спрос на поездки по России вырос на 40% в период майских праздников, согласно исследованию аналитиков финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру». С 1 по 11 мая оборот гостиниц увеличился на 36%, количество бронирований возросло на 20%, а средний чек составил 14 724 рубля, увеличившись на 14% по сравнению с прошлым годом.

По данным «Суточно.ру», число поездок внутри страны на майские каникулы увеличилось на 40%. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи, Кисловодск, Калининград, а также Минск и Брест. Туристы в среднем проводили в путешествиях четыре дня и тратили на аренду жилья 21 880 рублей. Наибольшее количество бронирований приходилось на 1 и 8 мая.

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Спонтанные путешествия стали трендом на майские праздники. Оборот автобусных перевозок вырос в три раза, а число покупок билетов увеличилось более чем в два раза. Средний чек составил 865 рублей, снизившись на 12%. Оборот платежей в пунктах проката автомобилей вырос в 2,5 раза, а число оплат увеличилось на 83%. Средний чек увеличился на 41% и составил 3 814 рублей.

Оборот платежей у авиакомпаний вырос на 26%, число покупок билетов увеличилось на 27%, а средний чек составил 10 597 рублей.

Спрос на отдых в загородных спортивных и оздоровительных клубах также увеличился. Оборот платежей в этих клубах вырос в два раза, а число платежей увеличилось на 76%. Средний чек составил 5 625 рублей, увеличившись на 23%.

Спрос на оздоровительные направления превысил прошлогодние показатели на 45%. Чаще всего бронировали жилье на курортах Кавказских Минеральных Вод, в Светлогорске, Горячем Ключе, Сестрорецке, Белокурихе и Старой Руссе.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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