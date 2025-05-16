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Ипотечные льготы для многодетных: как оформить выплаты через Госуслуги

Теперь две выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей объединены в одном сервисе на портале Госуслуги. Федеральную и региональную меры поддержки стало возможно получить одновременно, подав всего одно заявление. По желанию семьи также сохраняют возможность оформления каждой выплаты отдельно.

Какие выплаты на погашение ипотеки доступны:

1. 450 тыс. руб. — федеральная выплата. Предоставляется семьям, где третий и последующие дети родились или родятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

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2. До 550 тыс. руб. — региональная выплата. Действует в 13 регионах страны и выплачивается после назначения федеральной выплаты согласно локальным нормативным актам.

Регионы, где доступна региональная выплата:

- Амурская область
- Владимирская область
- Еврейская автономная область
- Камчатский край
- Магаданская область
- Пензенская область
- Приморский край
- Сахалинская область
- Севастополь
- Смоленская область
- Тульская область
- Хабаровский край
- Чукотский автономный округ

Средний срок рассмотрения заявления составляет до 10 рабочих дней. При положительном решении АО «Дом.рф» перечисляет деньги в банк для погашения ипотечного кредита. Если задолженность меньше суммы выплаты, сначала погашается основной долг, а остаток идет на оплату процентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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