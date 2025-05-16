ВТБ начал работать по расширенной госпрограмме «Семейный автомобиль»

ВТБ приступил к приему заявок по новым условиям государственной программы «Семейный автомобиль». С 16 мая во всех регионах страны многодетные заемщики могут купить новую легковую машину с дисконтом 10% от стоимости. Раньше льготные условия действовали для клиентов с одним и более детьми только в Дальневосточном федеральном округе.

Клиенты могут подать заявку на автокредит с господдержкой в салонах-партнерах ВТБ. Максимальный срок договора может достигать 8 лет. В ближайшее время оформить в банке обращения на новые льготы смогут ветераны боевых действий СВО.

«Сегодня, когда кредиты стали менее доступны, а цены на автомобили выросли, льготная программа – это реальная возможность для семей с детьми и других нуждающихся в поддержке клиентов купить машину на выгодных условиях. По нашим оценкам, расширение господдержки увеличит выдачи по ней примерно на 10%», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Он добавил, что в условиях высокой ключевой ставки основной спрос россиян, рассматривающих покупку авто, концентрируется именно на рынке новых транспортных средств. Например, в структуре выдач ВТБ доля сделок с новыми машинами сегодня составляет порядка 60%.

Значительное число договоров при покупке новых транспортных средств клиенты сейчас заключают на условиях господдержки.

В ВТБ, например, доля сделок по госпрограмме выросла по сравнению с прошлым годом почти втрое. В дополнение к господдержке, на рынке новых авто работают субсидированные программы производителей, по которым предлагаются сниженные кредитные ставки – вплоть до 0,1% годовых. Это делает покупку новой машины для заемщиков более привлекательной по сравнению с подержанной.

Помимо запуска новых льгот, в госпрограмме автокредитования сохранены ранее действующие условия: базовая скидка по программе составляет 20% от стоимости машины (для жителей ДФО - 25%). Ею могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, клиенты с инвалидностью, а также семьи с детьми независимо от их количества, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.

Под действие программы попадают машины с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию. В настоящее время под эти требования подходят автомобили брендов Lada, УАЗ, ГАЗ, а также кроссовер «Москвич 3». Также с господдержкой все категории заёмщиков могут купить электромобили и последовательные гибриды, произведённые на территории России, со скидкой 35% (но не более 925 тысяч рублей). В этом случае под действие программы сегодня попадают некоторые модели марок Evolute и Voyah, а также «Москвич 3е» и «Амберавто А5».

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