Банк Уралсиб расширил возможности интернет-банка для бизнеса

Банк Уралсиб расширил возможности интернет-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн», дополнив его функционал рядом полезных опций и возможностей.

Отчет по переводам В2В в Системе быстрых платежей

Теперь клиенты смогут скачать отчет по операциям в СБП для расчетных счетов за выбранный период. В отчете содержится информация о номере и сумме операции, плательщике и получателе перевода, назначении платежа и другие данные.

Обновлен подраздел «Безопасность» в настройках

На странице клиент сразу видит всё, что он может изменить в своих настройках безопасности. Здесь же теперь можно подать заявку на изменение кодового слова, которое используется для идентификации клиентов в контакт-центре банка и помогает восстанавливать логин и пароль на странице входа в интернет-банк.

Формы заполняемых в интернет-банке документов стали более удобными

В счетах на оплату и актах выполненных работ появились новые поля «ФИО руководителя» и «ФИО бухгалтера». Доработана форма создания справки о подтверждающих документах (СПД) при расчетах между резидентами по экспортным внешнеторговым контрактам, заключенными с контрагентами из КНР.

Отображение данных по счетам клиента и услугам банка также стало еще более информативным

В карточках кредитных продуктов появилась информация о номере ссудного счета и размере задолженности с разбивкой на сумму основного долга, проценты и пени. В истории операций теперь можно посмотреть причину отказа банка в исполнении заявки на подключение торгового эквайринга (например – указан неправильный вид деятельности, фото не соответствуют виду деятельности и т.п.).

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.