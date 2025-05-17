28 тысяч «квадратов» взлетно-посадочной полосы обновят в аэропорту Иркутска

В Иркутском аэропорту продолжается ремонт взлетно-посадочной полосы. В его рамках в порядок приведут 28 тысяч квадратных метров покрытия, сообщает пресс-служба авиаузла.

Фото: аэропорт Иркутска

«Ремонтные работы проводятся по вторникам, четвергам и субботам с 14:00 до 22:00. Важно отметить, что даже в это время аэропорт продолжает принимать и отправлять самолеты, но только те воздушные суда, летно-технические характеристики которых позволяют безопасно выполнять взлет и посадку на ограниченной длине ВПП», – пояснили в аэропорту.

Расписание полетов было скоординировано с графиком ремонта. Работы начались 3 мая и продлятся до 1 июля 2025 года.

В период ремонта доступная длина ВПП будет составлять 1500 метров. После она увеличится до 1937 метров, что расширит список принимаемых самолетов.