Последние звонки в Иркутской области отпразднуют без алкоголя

В Иркутской области ограничат продажу алкоголя во время проведения последних звонков. Данные меры не будут распространяться на объекты общественного питания, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«На территории Приангарья введено ограничение продажи алкогольной продукции в даты проведения последних звонков, определяемых органами местного самоуправления муниципальных образований региона. Запрет будет действовать с 08:00 до 23:00», – пояснили власти.

Торговля в дни запретов является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей. Возможна конфискация продукции.

В большинстве муниципалитетов Приангарья последние звонки отпразднуют 24 мая. Также праздники намечены на 17, 20, 21 и 25 мая.