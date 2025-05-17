Организаторов смертельных гонок в Ангарске отправили под арест

В Иркутской области избраны меры пресечения женщинам, которые организовали нелегальные гонки в Ангарске, во время которых два человека пострадали и один погиб. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, организаторами мероприятия являются две ангарчанки 32 и 34 лет. Обеих поместили под домашний арест на два месяца. Ранее аналогичная мера была избрана 31-летнему водителю Toyota Chaser, который въехал в толпу зрителей, не справившись с управлением машиной во время нелегальных гонок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело – его расследование продолжается.