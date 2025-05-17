Новости

Организаторов смертельных гонок в Ангарске отправили под арест

В Иркутской области избраны меры пресечения женщинам, которые организовали нелегальные гонки в Ангарске, во время которых два человека пострадали и один погиб. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, организаторами мероприятия являются две ангарчанки 32 и 34 лет. Обеих поместили под домашний арест на два месяца. Ранее аналогичная мера была избрана 31-летнему водителю Toyota Chaser, который въехал в толпу зрителей, не справившись с управлением машиной во время нелегальных гонок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело – его расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

MetaEstate
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес