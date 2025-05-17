Первый в России музей Леонида Гайдая откроют в Иркутске в 2027 году

В Иркутске появится первый в России музей режиссера Леонида Гайдая. С инициативой его создания выступила команда Центра развития кинематографии имени Леонида Гайдая во главе с Юрием Яшниковым, сообщил мэр Руслан Болотов.

«Сегодня вместе с Юрием осмотрели помещение, где предстоит сделать капремонт. Большое пространство в 800 квадратных метров, где, уверен, будет возможность разместить экспозицию, интерактивные залы», – отметил Болотов.

Музей разместят в здании на Урицкого, 9: пространства для этих целей уже выделили. Планируется, что музей обустроят к 105-летию со дня рождения режиссера – к 2027 году.