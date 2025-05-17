Лес загорелся в Иркутской области после поджога травы

В Зиминском районе Иркутской области случился лесной пожар. Пламя перешло на массив от подожженной травы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, на территории бывшего крестьянско-фермерского хозяйства в 13 километрах от села Новолетники 48-летний мужчина решил сжечь сухую растительность. Сначала ему удавалось контролировать процесс горения с помощью ведер и лейки, но внезапный порыв ветра разнес пламя.

Мужчина принял меры, чтобы огонь не пошел в сторону построек, но дальнейшее его распространение в сторону леса остановить не мог. На следующие сутки сотрудники Зиминского лесничества потушили лесной пожар на площади 5 гектаров.

Организована проверка. Мужчину привлекут к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима.