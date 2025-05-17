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Многоквартирный дом подожгли в Усолье-Сибирском: эвакуированы более 30 человек

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области на улице Толбухина случился пожар. По предварительным данным, причиной инцидента является поджог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, неизвестные на лестничной клетке четвертого этажа подожгли кресло, в результате чего дымом заволокло межлестничные марши. Самостоятельно из подъезда смогли выйти 10 человек.

Пожарные при помощи специализированных устройств спасли 24 человека. Огонь на четырех «квадратах» ликвидировали 15 сотрудников с помощью пяти единиц техники. Погибших и пострадавших нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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