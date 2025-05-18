Новости

Почти 3 тысячи раз в Иркутской области пытались незаконно выловить рыбу

В Иркутской области по итогам прошлого года зафиксированы тысячи случаев незаконных попыток выловить рыбу. Для пресечения таких инцидентов состоялось более 2,7 тысячи соответствующих мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В 2024 году выявлено 2948 нарушений, что превышает показатель такого же периода 2023 года. В правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов направлено 27 материалов», – говорится в сообщении.

Нарушения, связанные с незаконным выловом, фиксировались в Иркутском, Слюдянском, Ольхонском, Тайшетском, Братском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

MetaEstate
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес