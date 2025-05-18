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Экзотического гибрида каракала и домашней кошки продают в Иркутске за 100 тысяч рублей

Редкого кота породы каракет продают в Иркутске. Стоимость такого питомца составляет 100 тысяч рублей, следует из данных популярного сервиса объявлений.

<p>Скриншот с «Авито»</p>

Скриншот с «Авито»

«Пpoдaется oчeнь кpасивый мальчик поpоды кaрaкeт. Уникaльный гибрид дикoго кapaкалa и кoшки, взявший cамое лучшеe от cвоих пpародителей. Этo cочeтаниe брутальнoй дикoй внешноcти и поклaдиcтoгo хаpактeра», – отмечает владелец животного.

Также, по его словам, полудикий кот ласковый, быстро запоминает имя, умеет выполнять несложные команды, следует домашним правилам, хорошо ладят с другими питомцами.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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