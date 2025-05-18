Вылетевший из Новосибирска самолет «Сибири» не смог добраться до Иркутска

Сегодня самолет авиакомпании «Сибирь» (S7), следующий по маршруту Новосибирск – Иркутск, не смог добраться до пункта назначения. Подробности сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск – Иркутск воздушное судно Boing 738 авиакомпании «Сибирь» по технической причине осуществило возврат в аэропорт вылета», – пояснили в надзорном ведомстве.

На борту находилось свыше 160 пассажиров. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов – для выполнения рейса выделен резервный борт. По факту инцидента организована проверка.