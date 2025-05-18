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Девять строений охватил пожар в братском садоводстве

В садоводстве «Верховина» в городе Братске произошел пожар на дачных участках. Пламя охватило девять строений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Дознаватели МЧС России установили, что 44-летняя женщина сжигала мусор и прошлогоднюю растительность в бочке. Искры, упавшие на сухие ветки и мусор, воспламенились. Остановить распространение огня было трудно из-за отсутствия воды в садоводстве», – пояснили в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 21 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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