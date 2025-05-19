Большинство иркутских детей проведут каникулы дома, на даче или в деревне

Аналитики провели опрос среди родителей из Иркутска и узнали, где проведут каникулы их дети. Результаты исследования публикует SuperJob.

«Каждый третий родитель – 33% – отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. 30% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, а 13% выбрали для детского отдыха летний оздоровительный лагерь», – пояснили эксперты.

Лишь около 20% отправятся в путешествия: 11% поедут на Черноморское побережье, 7% – в путешествие по России, 2% – за границу.

Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Из зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

Еще 2% родителей отправят детей в школьные лагеря. Каждый десятый выбрал другой формат отдыха: санатории, турпоходы, визиты к родственникам и прочее. 9% пока не решили, где их ребенок проведет лето.