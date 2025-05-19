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Налоговая начала массовые проверки ПВЗ из-за неформального найма сотрудников

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Налоговая служба активизировала проверку владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), подозреваемых в неофициальном трудоустройстве персонала, сообщает газета "Ведомости".

Весной нынешнего года владельцы ПВЗ из различных российских регионов начали регулярно получать уведомления от налоговых органов с требованием представить документацию и объяснения относительно выплаты обязательных платежей и налогов. Об этом сообщили сразу восемь специалистов бухгалтерского дела, обслуживающих подобные предприятия, а также специалист по разрешению налоговых споров. Редакция газеты «Ведомости» изучила пять аналогичных писем, направленных инспекциями Москвы, Подмосковья, Екатеринбурга и Петербурга.

В ряде случаев, перед тем как прислать требования, налоговики приходят в такие пункты для опроса сотрудников и выявления фактов уклонения от официального трудоустройства, говорят собеседники «Ведомостей». Особенно пристальное внимание уделяется случаям, когда одним лицом управляется два и более пункта выдачи без заключения трудового договора с сотрудниками, поскольку физически вести такую деятельность самостоятельно невозможно. Далее изучаются банковские счета предпринимателей на предмет анализа движения денежных средств.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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