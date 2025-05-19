Трамп и Путин готовятся к телефонным переговорам: обсуждение украинского конфликта

Вечером 19 мая по московскому времени может состояться телефонный разговор между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил об этом в своей соцсети Truth Social, отметив, что основными темами станут пути урегулирования украинского конфликта и торговля. После этого Трамп планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем обсудить ситуацию с «разными членами НАТО». Трамп выразил надежду на достижение перемирия и завершение конфликта, сообщает газета "Ведомости".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил подготовку звонка, отметив, что "разговор готовится". Если он состоится, это будет третий официальный разговор между лидерами. Спецпосланник Трампа, Стивен Уиткофф, считает, что разговор будет успешным и поможет в урегулировании конфликта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении обсудить ситуацию с Трампом перед его звонком Путину вместе с лидерами Украины, Франции, Великобритании и Польши. Европейские страны настаивают на прекращении огня на 30 дней перед переговорами в Стамбуле.

Трамп сделал заявление после первых за три года прямых переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле при посредничестве Турции. Переговоры длились менее двух часов, и были достигнуты некоторые договоренности, включая обмен военнопленными и обсуждение будущего прекращения огня.

В интервью телеканалу Fox News (17 мая мск) Трамп подчеркнул собственную убежденность в невозможности какого-либо позитивного результата в переговорах без его участия. «У меня очень хорошие отношения с Путиным <…> У меня был очень жесткий разговор с Зеленским <...> у него нет карт <...> никто не использует рычаг давления лучше, чем я <...> я использую это (введение новых санкций в отношении России. – «Ведомости»), если нужно», – сказал Трамп после нескольких попыток журналиста узнать у него, будет ли он оказывать давление на Москву или нет.

Пока главной характеристикой текущего этапа российско-украинского диалога является оценка позиций сторон, чтобы впоследствии прийти к общему знаменателю, отмечает политолог Александр Немцев. Он считает, что европейские страны поддержат Украину, однако решающую роль сыграет позиция США и их готовность принять российское видение урегулирования конфликта. "Вашингтон имеет инструменты давления, учитывая зависимость Украины от военной и экономической помощи, а также наличие соглашений по редкоземельным металлам," — добавил он. По его мнению, российская сторона не согласится прекратить боевые действия без решения вопросов о первопричинах конфликта и вывода украинских войск из четырех новых регионов.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что отсутствие заявлений о провале переговоров — это позитивный итог российско-украинского диалога, несмотря на то, что украинская сторона изначально прибыла в Стамбул с целью его срыва. Однако он исключает возможность значительных дипломатических прорывов в ближайшее время. По его мнению, для этого необходима личная встреча Трампа с Путиным. "Это подчеркивает, что главными участниками международного кризиса являются прежде всего Россия и США. Возможный российско-американский саммит также может привести к маргинализации Евросоюза," — отметил эксперт.