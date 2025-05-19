Степашин считает, что Зеленскому невыгодна встреча с Путиным

Встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского невыгодна последнему, считает бывший премьер-министр России и экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин, передаёт РБК.

«Есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью. <...>. Только война дает ему возможность сохранять и власть, и жизнь», — сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

Запрос на встречу был сделан Украиной в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая, когда состоялись первые прямые контакты сторон за три года. Степашин назвал хорошими результатами этой встречи готовящийся обмен пленными в формате "1000 на 1000" и подготовку предложений по перемирию.

На 19 мая намечен телефонный разговор между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил об этом в своей соцсети Truth Social, отметив, что основными темами станут пути урегулирования украинского конфликта и торговля.