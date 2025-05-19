Онлайн-продажи продуктов питания бьют рекорды: +27% за квартал

В первом квартале 2025 года объем e-grocery вырос на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 388 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании Infoline.

Аналитики отмечают, что доля онлайн-продаж продуктов в общем объеме розничной торговли товарами выросла на 0,5 процентных пункта — до рекордных 5,6%.

Однако динамика была неоднородной: весь прошлый год темп прироста снижался. Если в первом квартале 2024-го прирост составил 54%, то во второй половине года этот показатель последовательно снизился до 26%.

Эксперты связывают замедление с ростом затрат на доставку товаров конечному потребителю («последняя миля»), нехваткой персонала доставки и сокращением вложений в продвижение из-за высоких ставок Центрального банка России (ставка варьировалась от 16% до 21%).