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Онлайн-продажи продуктов питания бьют рекорды: +27% за квартал

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В первом квартале 2025 года объем e-grocery вырос на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 388 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании Infoline.

Аналитики отмечают, что доля онлайн-продаж продуктов в общем объеме розничной торговли товарами выросла на 0,5 процентных пункта — до рекордных 5,6%.

Однако динамика была неоднородной: весь прошлый год темп прироста снижался. Если в первом квартале 2024-го прирост составил 54%, то во второй половине года этот показатель последовательно снизился до 26%.

Эксперты связывают замедление с ростом затрат на доставку товаров конечному потребителю («последняя миля»), нехваткой персонала доставки и сокращением вложений в продвижение из-за высоких ставок Центрального банка России (ставка варьировалась от 16% до 21%).


/ Сибирское Информационное Агентство /


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