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ЖСК могут запретить управлять домами после строительства

Их могут преобразовать в ТСЖ. Об этом пишет газета «Известия».

Депутаты Госдумы готовят законопроект, обязывающий жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) ликвидироваться после завершения строительства домов. Инициатива предполагает преобразование ЖСК в ТСЖ или передачу управления профессиональным компаниям в течение трех месяцев после выплаты последнего пая.

Авторы законопроекта ссылаются на частые случаи неэффективного управления и злоупотреблений в ЖСК, включая накопление долгов перед ресурсоснабжающими организациями и хищения средств. В Минстрой законопроект пока не поступал, но эксперты разделились в оценках: одни поддерживают инициативу, другие указывают, что ЖСК часто предлагают жильцам более выгодные условия, чем управляющие компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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