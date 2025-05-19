Мантуров допустил возвращение зарубежных брендов ради конкуренции

Россия готова допустить возвращение иностранных компаний, если это улучшит конкурентность рынка. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу ВГТРК, сообщает ТАСС.

"Мы готовы приветствовать возвращение западных компаний, если оно способствует расширению ассортимента продукции и повышению уровня конкуренции," подчеркнул Мантуров.

Напомним, ранее президент страны Владимир Путин заявил, что решение о допуске зарубежных брендов будет приниматься исходя исключительно из национальных интересов России. По словам президента, одних извинений для их возвращения недостаточно. Компании могут быть допущены обратно, если рынок в них нуждается, но если это невыгодно России, следует найти причины для отказа.

"Прямо говоря, если нам это невыгодно, мы найдем тысячу аргументов против присутствия такой компании. Из них девятьсот девяносто девять будут абсолютно законными и соответствующими правилам Всемирной торговой организации. Один пункт останется предметом судебного разбирательства сроком примерно на пятнадцать лет", — объяснил свою позицию глава государства.