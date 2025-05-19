Многие страны хотят возобновить авиасообщение с Россией: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: эксперт рассказал, когда закончится конфликт на Украине, многие страны выразили желание возобновить авиасообщение с Россией, в РФ предложили ввести пошлины на зарубежное кино, а в Иркутск не смог прилететь самолет из-за технической неисправности. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Окончание конфликта

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин сделал прогноз относительно окончания конфликта на Украине. «Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – отметил он и добавил, что урегулировать ситуацию помогла бы личная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. По словам эксперта, без поддержки Америки Украина ничего не сможет сделать.

Возобновление авиасообщения

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство обсуждает с авиационными властями многих стран возможность возобновления авиасообщения. «Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», – отметил он и добавил, что государства просят гарантии, что перевозчики получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться санкционные ограничения.

Пошлины на кино

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежное кино. «Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо [прикладывать] какие-то усилия, в том числе <...> не запрещать [зарубежное кино], но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям», – пояснил спикер и добавил, что вызовом для отечественного кинематографа может стать возврат голливудского кино, о котором пока, по его словам, рано говорить.

Не смог добраться

В минувшие выходные самолет Boing 738 авиакомпании «Сибирь» (S7), следующий по маршруту Новосибирск – Иркутск, не смог добраться до пункта назначения. По технической причине оно осуществило возврат в аэропорт вылета. На борту находилось свыше 160 пассажиров. Воздушное судно было отстранено от полетов – для выполнения рейса выделили резервный борт.

Большой пожар

В садоводстве «Верховина» в городе Братске накануне произошел пожар на дачных участках. Пламя охватило девять строений. По данным МЧС, 44-летняя женщина сжигала мусор и прошлогоднюю растительность в бочке. Искры, упавшие на сухие ветки и отходы, воспламенились. Остановить распространение огня было трудно из-за отсутствия воды в садоводстве. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 21 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет.