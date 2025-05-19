Переговоры в Стамбуле: что ждет фондовый рынок?

Геополитический фактор мог стать главным драйвером изменений на фондовом рынке, но переговоры в Стамбуле не обрели конструктивной формы, поэтому уровень 2 900 пунктов по индексу Мосбиржи не устоял. Сейчас рынок торгуется в очень узком диапазоне.

«В ближайшее время ход переговоров по Украине будет определяющим для динамики рынка. Мало кто рассчитывает на быстрые договорённости, но определяющим фактором того, что реальные подвижки есть, может стать встреча российского и американского президентов. Вероятно, даже само назначение конкретной даты встречи уже станет сильным драйвером роста котировок», – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

По мнению эксперта, среди фаворитов в ближайшее время будут дивидендные компании и те, кто выигрывает от ослабления санкционного давления со стороны США, например, тот же Аэрофлот. Но тут расклады не меняются с начала года.

«Вторая интрига – это действия российского ЦБ, так как многие эксперты увязывают снижение ключевой ставки с окончанием боевых действий на Украине. И, конечно, имеет смысл посмотреть на акции компаний, которые не зависят от геополитических событий. Прежде всего, это электроэнергетика, ритейл, телекоммуникационный сектор», – резюмирует Максим Шеин.