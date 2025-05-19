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ЦБ и рубль: сознательное удержание или временные факторы?

Центральный банк, возможно, сознательно не спешит ослаблять рубль? Инвесторы задаются вопросом, стоит ли в ближайшие полгода предпочесть крепкие фиксированные корпоративные облигации вместо замещающих валютных облигаций.

«ЦБ имеет мандат на таргетирование инфляции, – объясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Курс рубля влияет на инфляцию, но прямого контроля над курсом у ЦБ нет. Поэтому говорить о сознательном влиянии ЦБ на курс не приходится».

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Текущая ставка во многом определяет положение рубля, но это связано с текущей ситуацией экспортеров и импортеров, экспортными ценами и бюджетным процессом. Уникальные факторы, поддерживающие курс рубля, являются временными.

«Сложно учесть все факторы, включая геополитические, для максимальной прибыли от снижения ставки и переоценки фиксированных облигаций и курсовой разницы в замещающих облигациях. Так называемые "замещайки" по сути являются квазивалютными облигациями. Новые выпуски не замещают, а предоставляют валютную доходность в рублях», – поясняет Максим Шеин.

Новые выпуски квазивалютных облигаций за март-апрель составили почти 4 млрд долларов.

«И это поддерживает рубль, так как деньги от покупки этих бумаг могли бы пойти на покупку валюты и ослабить рубль на 3 рубля против доллара», – резюмируют аналитики БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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