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Почему золото продолжит дорожать: взгляд эксперта

Золото дорожает по двум причинам: во-первых, это бегство частных инвесторов от доллара для диверсификации рисков на фоне замедления экономики США, а во-вторых, спрос со стороны центральных банков развивающихся стран для снижения геополитического риска.

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«Этот процесс, вероятно, продолжится. Центральные банки как развитых, так и развивающихся стран намерены и дальше наращивать запасы золота. Торговые конфликты далеки от завершения, поэтому золото в долларах, скорее всего, продолжит дорожать», — утверждает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

По его мнению, в этом году золото может подорожать до 3,500 долларов за унцию и даже выше.

«Коррекция по золоту возможна, когда рынки осознают, что снижение ставки ФРС в этом году маловероятно, и тогда, соответственно, вырастут доходности облигаций США. Однако спрогнозировать точные сроки сложно», — подытоживает эксперт БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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