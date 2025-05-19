Как снижение ключевой ставки может повлиять на курс рубля?

Рубль продолжает укрепляться: официальный курс доллара снизился до 80 рублей, а курс евро, рассчитываемый ЦБ, впервые с конца марта опустился ниже 90 рублей. Эксперты связывают это укрепление с дисбалансом между притоками валюты от экспорта и оттоками под импорт.

«Предложение валюты пока явно превышает спрос. Рубль также поддерживают продажи валюты ЦБ согласно бюджетному правилу, сохранение нормативов репатриации выручки и восстановление цен на нефть после торговых договорённостей США и Китая. По данным Банка России, крупнейшие экспортеры в апреле продали 10 млрд долларов, что на 200 млн меньше, чем в марте. Объёмы остаются значительными», — отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Он добавляет, что продажи валюты стимулируются высокой ставкой по кредитам, которые экспортерам необходимо обслуживать.

«Наши аналитики считают, что дальнейшее движение рубля будет во многом зависеть от траектории ключевой ставки. Инфляция начала замедляться, и реальные ставки, то есть за вычетом инфляции, уже превышают 15%. При такой доходности спрос и импорт быстро сокращаются, что приводит к экстремально крепкому рублю. Если ЦБ начнёт резко снижать ставку, валютный курс может быстро взлететь», — резюмирует эксперт.