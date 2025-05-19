Open Talk «Личные истории предпринимателей – история города и региона» пройдет в Центре «Мой бизнес»

Открытый разговор состоится в рамках Недели предпринимательства 20 мая. Участники дискуссии обсудят, как инициативы предпринимателей, коллаборации бизнеса с авторами различных общественных и культурных проектов могут менять ландшафт Иркутска и области, делая город и регион привлекательным местом для жизни. Организатором мероприятия выступит команда праздника чтения «День Ч».

Сегодня, в условиях кадрового голода и растущей конкуренции территорий за сотрудников, социальная ответственность компаний – это не дань моде, а вопрос устойчивости бизнеса. Важно, чтобы людям не хотелось уезжать из региона, чтобы он был привлекателен для специалистов из других территорий как комфортное место для жизни – с развитой культурой, возможностью получать качественное образование, проводить интересный и разнообразный досуг.

Открытый разговор «Личные истории предпринимателей – история города и региона» в рамках Недели предпринимательства будет посвящен этой теме. Участниками встречи станут руководители крупного бизнеса, социальные предприниматели, авторы культурных проектов и инициатив. В числе спикеров – представители ИНК, Альфа-Банка, Грандстрой, Burkalo Company, проектов «Вторник», «Кукуля», «День Ч» и др.

Они обсудят:

Что делать, чтобы люди не уезжали из Иркутска и области?

Как личные инициативы предпринимателей могут менять историю города?

Какие социальные инвестиции сегодня наиболее перспективны для бизнеса?

Какой поддержки ждут авторы культурных и социальных инициатив от крупных компаний?

Как найти точки соприкосновения для совместных проектов?

Что позволит сделать эту работу комплексной, системной и результативной?

Организатором дискуссии в Центре «Мой бизнес» выступит команда праздника чтения «День Ч».

– Наш проект, направленный на развитие книжной культуры, родился из личной инициативы. «День Ч» проводится уже более 7 лет при поддержке Иркутской нефтяной компании и многочисленных партнеров: представителей малого бизнеса, образовательных и культурных организаций, местных администраций, общественных объединений. Мы знаем по собственному опыту: такая синергия всегда идет на пользу и бизнесу, и культурным активистам, и жителям региона. Уверены: дискуссия позволит найти новые точки соприкосновения, – поделилась соорганизатор праздника чтения «День Ч» Любовь Окладникова.

Открытый разговор «Личные истории предпринимателей – история города и региона» состоится 20 мая в 13.00 в Центре «Мой бизнес» (ул. Рабочая, 2А/4). Вход свободный.