Бастрыкин поручил проверить инцидент с получившей инвалидность роженицей в Черемхово

Расследование взято на контроль центрального аппарата Следственного комитета. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра СК России.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи роженице в Черемхово.

В мае прошлого года женщина была преждевременно выписана из родильного дома, несмотря на сохраняющиеся жалобы на плохое самочувствие после родов. Вскоре после выписки ее состояние резко ухудшилось, и она была госпитализирована в другое медицинское учреждение, где была выявлена необходимость экстренного хирургического вмешательства. Однако в ходе операции пациентке была неправильно подобрана дозировка наркоза, в результате чего она впала в кому. Несмотря на проведенные реабилитационные мероприятия, пострадавшей присвоена инвалидность 1 группы. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

Руководитель регионального СУ СК Анатолий Ситников должен представить доклад о результатах расследования. Материалы проверки переданы из органов внутренних дел в производство следственного комитета. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.