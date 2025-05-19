Иркутский релейный завод расширяет производство при поддержке региона

Кадровый состав производства заметно помолодел.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Иркутский релейный завод, отметив его значительный рост за последние три года. Предприятие увеличило штат на 200 сотрудников и в 2,5 раза нарастило объемы производства, активно заменяя импортные компоненты отечественными аналогами.

Особое внимание уделяется привлечению молодых специалистов через программы наставничества и социальной поддержки, включая компенсацию аренды жилья. Завод, отмечающий 90-летие, остается ключевым производителем коммутационной техники в СФО, укрепляя технологический суверенитет региона.

– Я сегодня увидел, что предприятие помолодело. Несколько лет назад средний возраст был около 60 лет, сегодня 45. Необходимо продолжать создавать такие условия, чтобы эти молодые люди через несколько лет стали профессионалами. Вижу, что налажена система наставничества, очень важно, что на предприятии поддерживают традиции, работают трудовые династии. Предприятие всегда может рассчитывать на поддержку gравительства Иркутской области. Мы готовы помочь заводу принять участие в национальных проектах и федеральных программах для дальнейшего роста и развития, – сказал Игорь Кобзев.