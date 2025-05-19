Неделя предпринимательства «Будущее здесь» в Иркутске начнется с открытого разговора с губернатором

Мероприятие стартует 20 мая в региональном центре «Мой бизнес». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

20 мая в Иркутской области начинается неделя предпринимательства «Будущее здесь», которая откроется встречей бизнес-сообщества с губернатором Игорем Кобзевым. В первый день мероприятий запланированы семинар по экспорту, лекция о социальной ответственности бизнеса и молодежный фестиваль предпринимательства «Ангара.Фест» с мастер-классами и отбором проектов для форума «Байкал-2025».

В течение недели предпринимателей ждут благотворительный нетворкинг, презентации туристических возможностей региона и обучение по написанию грантовых заявок. Участие во всех событиях требует предварительной регистрации на сайте центра.

– Приангарье издавна славилось торговлей, а потом стало крупным промышленным центром. Сейчас наша задача – сохранить и приумножить достижения промышленного сектора и помочь развитию малого бизнеса. Это возможно только при синергии, когда предприниматели внутри региона выстраивают партнерские отношения, готовы вместе трудиться, реализовывать совместные проекты для развития бизнеса и экономики региона, – отметил Игорь Кобзев.