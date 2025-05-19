В Иркутске завершился седьмой сезон образовательного проекта «Академия ИНК»

В течение трех месяцев учащиеся 7-11 классов посещали занятия по математике, физике, химии, информатике, русскому языку, а также проходили подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ. Программа седьмого сезона также включала в себя курсы по 3D-моделированию, робототехнике, графическому дизайну, научные конференции и лекции, в том числе от педагогов Иркутского института химии имени А. Е. Фаворского СО РАН.

Впервые семь учащихся представили свои доклады на научно-технической конференции ИНК, трое из них стали победителями. Кроме того, школьники смогли выйти в финал Национальной технологической олимпиады (НТО), где участница Академии Полина Шарипова стала призёром. Еще трое учащихся Академии одержали победу в номинации «Лучший молодежный проект» на Межрегиональной научно-технической конференции «Ген&ум».

В завершении сезона отличившимся ученикам вручили дипломы и подарки. Кроме того, все выпускники программы получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Иркутский государственный университет (ИГУ), а также скидку на обучение в колледже вуза.