Средний размер потребительского кредита в России вырос до 175,9 тыс. рублей

Иркутская область на первых строчках по величине прироста. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

В апреле 2025 года средний размер потребительского кредита в России составил 175,9 тыс. рублей, увеличившись на 1,7% по сравнению с мартом. Однако годовой показатель снизился на 9,9% относительно апреля 2024 года.

Лидерами по среднему чеку стали:

Москва (297 тыс. руб.),

Санкт-Петербург (254 тыс. руб.),

Московская обл. (237 тыс. руб.).

Наибольший месячный рост зафиксирован в:

Свердловской обл. (+8,3%),

Иркутской обл. (+8,2%).

Тогда как в Краснодарском крае и Самарской области произошло снижение на 7,2% и 5,2% соответственно.

«Средний размер потребительского кредита растет третий месяц подряд, – констатирует директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков. – Стоит отметить, что данный рост фиксируется на фоне стабилизации количества выданных потребкредитов. Так, с декабря прошлого года их выдача держится на уровне 1,2 – 1,3 млн в месяц. Это следствие, в числе прочего, процесса ужесточения макропруденциальных лимитов, из-за чего увеличилась доля качественных заемщиков с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга, которым банки готовы предлагать более значительные суммы кредитов».