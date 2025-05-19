Покрытие мобильной связи увеличат в туристических зонах Иркутской области

Развитие коммуникаций обсудили с оператором «Т2». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» компании «Т2» Вячеслав Стоянов обсудили развитие телекоммуникационной инфраструктуры в ключевых туристических локациях региона. Особое внимание уделено улучшению связи в поселке Листвянка, на острове Ольхон и в национальных парках, где недавно были установлены новые базовые станции.

– Вопрос имеет важнейшее значение в том числе в плане обеспечения безопасности. В Иркутской области есть даже недалеко расположенные от столицы региона участки трасс, где невозможно воспользоваться мобильной связью для вызова оперативных служб. Поэтому необходимо усилить работу по обеспечению связью территорий, где есть туристическая инфраструктура, – сказал Игорь Кобзев.

В планах – использование опор двойного назначения вдоль автодорог для одновременного освещения и размещения оборудования операторов. Работы ведутся в рамках федерального и регионального проектов по ликвидации цифрового неравенства, охватывающих и отдаленные населенные пункты области.