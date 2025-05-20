Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 мая: 8 229,0703 руб/1 г золота и 83,0800/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 229,0703 руб.
- 1 грамм серебра - 83,0800 руб.
- 1 грамм платины - 2 549,1599 руб.
- 1 грамм палладия - 2 492,2900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 57,3802 р. (0,69%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2400 р. (0,29%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,2499 р. (0,94%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,7801 р. (1,26%).