Иркутск в десятке городов по росту цен на аренду жилья

После семи месяцев непрерывного снижения цен в крупных городах России специалисты фиксируют изменение тренда. Данные приводит «Циан Аналитика».

В мае 2025 года в 13 из 40 исследуемых городов, включая Сочи, Калининград и Махачкалу, средние ставки на однокомнатные квартиры выросли более чем на 1%, тогда как в апреле преобладало снижение цен примерно на 1%.

Санкт-Петербург и Ленинградская область также показали положительную динамику, в то время как в Москве и еще 10 городах аренда продолжает немного дешеветь. Сокращение предложения на 2,5% за месяц, частично связанное с сезонным переходом на посуточную аренду в праздничный период, создает предпосылки для дальнейшего роста ставок. Эксперты отмечают, что текущая ситуация знаменует окончание самого продолжительного периода падения цен на аренду с весны 2020 года.

«Начиная с июня с высокой долей вероятности положительная динамика будет фиксироваться в большей части городов – последние 2 года активность на рынке растёт в начале лета, а вместе с ней увеличиваются и расценки. – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитика». – В этом году сезонный рост, скорее всего, будет не таким сильным как в предыдущие годы, он может лишь компенсировать снижение последних месяцев, но не превысит уровни сентября 2024 года».