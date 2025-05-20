Какие специальности выбирают абитуриенты колледжей?

Самая высокую зарплату предлагают водителям – 93,1 тыс. рублей. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Выпускники средних профессиональных учебных заведений чаще всего ищут работу водителем (5,8% резюме) с ожидаемой зарплатой 93,1 тыс. рублей. Второе место по популярности занимает должность менеджера по продажам (5,5% резюме), где соискатели рассчитывают на 69,4 тыс. рублей.

В топ-10 также вошли администраторы, упаковщики и продавцы-консультанты, при этом менее 1,5% выпускников рассматривают квалифицированные рабочие специальности. Наибольшие зарплатные ожидания среди массовых профессий у разнорабочих (69,6 тыс. рублей) и кладовщиков (70 тыс. рублей).