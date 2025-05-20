Россия готова работать с Украиной над меморандумом о мирном договоре: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия заявила о готовности работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре и выдвинула свои условия, средняя зарплата в стране достигла нового рекорда, а в Иркутске подходит к концу ремонт путепровода на Батарейной. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Готовность к сотрудничеству

Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который может включать вопросы прекращения огня, а также принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и другие вопросы.

Два условия

Немецкое издание Bild сообщило о двух условиях, которые, по его информации, Москва могла выдвинуть в качестве основы для возможного прекращения огня в зоне конфликта: вывод войск и прекращение поддержки со стороны западных стран, а также прекращение мобилизации военнослужащих для ведения боевых действий с Россией.

Рекорд по зарплате

Средняя зарплата в России достигла нового рекорда: она в первом квартале 2025 года превысила отметку в 91 тыс. рублей, увеличившись на 15,5%. Самыми высокими темпами растет доход молодых специалистов в возрасте до 24 лет: их зарплаты увеличились на 16,7% и составили в среднем 72,5 тыс. рублей. Самая высокая средняя зарплата наблюдается у сотрудников в возрасте 35-44 лет – 101,4 тыс. рублей, а также 25-34 лет – 98,7 тыс. рублей.

Ремонт путепровода на Батарейной

В Иркутске подходит к концу ремонт путепровода на станции Батарейной. Согласно планам, он должен завершиться в этом месяце. В настоящее время подрядная организация расширила тротуар, в несколько этапов уложила выравнивающий слой из высокопрочного бетона, на одной из опор создано основание для установки лестницы, а также проведен ряд других мероприятий.

Нелегальная майнинг-партия

Нелегальную коммерческую партию комплектующих для майнинговых машинок обнаружили во время таможенного контроля рейса Харбин – Иркутск. Перевезти запчасти в количестве 2568 штук пытался иностранец. Товар изъяли и забрали на экспертизу, нарушителю грозит штраф, возможна конфискация.