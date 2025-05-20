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Нелегальную партию запчастей для майнинговых машинок пытались ввезти в Иркутск

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Большую партию запчастей для майнинговых машинок пытался незаконно ввести в столицу Приангарья 33-летний иностранец. Он был задержан во время досмотра рейса Харбин – Иркутск, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Сотрудники выявили коммерческую партию транзисторов, термисторов, конденсаторов, предохранителей и контроллеров для майнингового оборудования в количестве 2568 штук.

«Авиапассажир пояснил, что запчасти сам не приобретал, ввез их для ремонта майнинговых машин. Из-за количества и предназначения товаров таможенники отнесли партию к коммерческой. Товары необходимо было продекларировать в общем порядке с уплатой таможенных пошлин», – говорится в сообщении.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении, мужчине грозит штраф, возможна конфискация. Товары изъяты и направлены на экспертизу для идентификации и определения стоимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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