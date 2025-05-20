Число жалоб россиян на ипотеку выросло на 60%

Основная причина обращений – комиссия банков застройщика, которая включалась в стоимость жилья. Об этом пишет газета «Известия».

За первый квартал 2025 года Банк России получил 4,6 тыс. жалоб на ипотечное кредитование, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной причиной недовольства стали комиссии банков застройщикам по программе семейной ипотеки, которые в итоге включались в стоимость жилья.

Хотя крупнейшие банки уже отказались от этой практики под давлением регулятора, последствия ощущаются до сих пор – цены на новостройки в 2024 году выросли на 26%.

Эксперты прогнозируют, что отмена комиссий может замедлить темпы выдачи льготных кредитов, но существенного снижения цен на жилье не последует. Сейчас 70% ипотечных кредитов выдаются по госпрограммам, что создает значительную нагрузку на бюджет.