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Land Rover переехал усть-илимца, упавшего на дорогу после столкновения с Land Cruiser

Полицейские прокомментировали нашумевшее ДТП с участием велосипедиста, случившееся накануне в городе Усть-Илимске Иркутской области. Инцидент попал на видео.

По данным правоохранителей, авария случилась вчера  около 16:30 на проспекте Мира. По предварительным сведениям, 46-летний велосипедист столкнулся с припаркованным автомобилем Toyot Land Cruiser, и, потеряв управление, упал на проезжую часть. Пока мужчина лежал на земле, за считанные секунды на него наехал Land Rover под управлением 54-летней местной жительницы.

С места ДТП пострадавшего отправили в районную больницу с тяжелыми травмами, где сегодня он скончался.

По факту происшествия организована проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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