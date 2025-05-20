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Лес загорелся в Иркутской области из-за сигареты: огонь тушили 8 часов

В Иркутской области на Голоустненском тракте произошел лесной пожар. Причиной инцидента стала непотушенная сигарета, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание зафиксировали на 10-м километре. На ликвидацию пожара на площади 31 га, из которой лесной – 14 га,  потребовалось более 8 часов. Работали 61 человек и 15 единиц техники.

Дознаватели МЧС России установили, что 46-летний мужчина бросил непотушенную сигарету, пламя от которой перешло на сухую растительность, а затем на лес.

По факту пожара проводится проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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