ВВП России к концу года вырастет на 1,7%

Ожидания экспертов стали скромнее. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос экспертов.

Российская экономика в 2025 году вырастет на 1,7%. При этом оценки варьируются от 3% («Цифра брокер») до 0-1% («БКС Мир инвестиций»). Первые месяцы года уже показали замедление темпов роста – ВВП увеличился на 1,4% в I квартале, после 4,5% в последнем квартале 2024 года.

Ключевыми рисками для экономики остаются геополитическая напряженность, возможное ужесточение санкций и низкие цены на нефть, которые могут увеличить бюджетный дефицит до 3,8 трлн рублей.

Внутренними ограничителями роста выступают высокая ключевая ставка и инфляция, превышающая 10%. Эксперты отмечают, что завершение конфликта с Украиной и отмена части санкций могли бы ускорить рост ВВП до 2,5-3%, однако в текущих условиях более вероятен умеренный сценарий развития.