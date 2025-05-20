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Бюст первого директора радиозавода появится в Иркутске

В Иркутске планируют установить бюст почетного гражданина региона, Героя Социалистического Труда, заслуженного машиностроителя РФ, первого директора радиозавода, министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александра Александровича Ежевского. Памятник разместят на территории ИРНИТУ, сообщили в пресс-службе мэрии.

«С инициативой увековечивания памяти именитого земляка выступает почетный гражданин города Виктор Бронштейн. Он подчеркнул, что Александр Александрович в свое время учился в Иркутском политехе, поэтому площадка выбрана неслучайно. Такое событие не только станет напоминанием об истории столицы региона, но и будет способствовать повышению престижа профессии инженера», – говорится в сообщении.

Меценат Бронштейн намерен привлечь предпринимательское сообщество для финансирования всех работ.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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