Закрытая из-за медведя Кругобайкальская железная дорога снова доступна туристам

В Иркутской области открыли маршрут «Кругобайкальская железная дорога», который ранее был временно закрыт из-за медведя. Об этом сообщает «Заповедное Прибайкалье».

«Для пешеходов данный популярный маршрут Прибайкальского национального парка был закрыт с 6 мая 2025 года, когда выяснилось, что рядом с треком пешеходного движения находится туша изюбря, которую охраняет медведь», – напомнили в организации.

Из-за испорченного состояния убрать тушу не представлялось возможным, поэтому было принято решение дождаться, когда хищник расправится со своим запасом еды самостоятельно и покинет маршрут без давления со стороны человека.

Вчера, по данным «Заповедного Прибайкалья», медведь закончил свои дела на маршруте и ушел в лес, в результате чего КБЖД снова стала безопасной.